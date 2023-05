Premier nie wiedział w grudniu, że rosyjska rakieta wleciała do Polski?

A gdyby uderzyła w blok w Bydgoszczy? Wzywają Błaszczaka

- Wzywamy ministra obrony do złożenia pilnej informacji na temat tego, co stało się w Zamościu koło Bydgoszczy. Oczekujemy odpowiedzi na już, tu nie ma czasu i nie ma możliwości czekania i zwlekania. Minister Błaszczak obiecywał w grudniu tamtego roku, że polskie niebo jest bezpieczne, nad polskim niebem mysz się nie przeciśnie. I oto przedostała się rakieta, która ma sześć metrów i może przenieść tonę trotylu. Panie ministrze to wstyd, że pan nie wychodzi i nie informuje społeczeństwa co się wydarzyło - powiedział w środę Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy.