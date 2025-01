"Wszyscy równi wobec prawa". Jest jeszcze jedno narzędzie ws. Ziobry

- Nie może być tak, że były minister sobie powie: tu przyjdę, bo mi to pasuje, a tu nie przyjdę, bo mi nie pasuje - zaznaczył Mazur. Przypomniał, że w połowie stycznia br. Ziobro zeznawał przez niemal godzinę w Sądzie Okręgowym w Warszawie w sprawie cywilnej, więc powinien to zrobić także przed sejmową komisją śledczą.

Wiceszef MS odniósł się również do podnoszonej przez Ziobrę kwestii manipulacji związanej ze składem wyznaczonym do rozpoznawania jego sprawy: - Manipulacja jest, ale w przekazie byłego ministra, co szczególnie razi, bo jest on prawnikiem - ocenił.