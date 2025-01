Gdzie jest Ziobro? Szukają go służby. "Był w Brukseli"

W piątek policjanci nie zostali wpuszczeni na posesję byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i nie doszło do jego zatrzymania w jego domu w Jeruzalu (woj. łódzkie). Polityk ma być doprowadzony na posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa.

Jak dodał, "to była krótka rozmowa". - W jakimś sensie chcę zaprzeczyć temu, co mówili niektórzy dziennikarze, że minister będzie się ukrywał za granicą - nie będzie - podkreślił Wójcik.

Dopytywany o to, czy w takim razem Zbigniew Ziobro wrócił do Polski, poseł PiS odpowiedział, że "zakłada, że wrócił". - Zakładam, że będzie dzisiaj w Polsce, natomiast samodzielnie się nie stawi na komisję, to jest pewne, dlatego że ta komisja w opinii pana ministra Ziobry, mojej i wielu innych ludzi jest komisją nielegalną - stwierdził.