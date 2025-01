Ziobry szuka policja. Opublikował wpis

Funkcjonariusze pojawili się przed domem byłego ministra sprawiedliwości po godz. 6. Przez kilka minut dzwonili do bramy, ale bez skutku. Nikt nie otworzył ani nie odezwał się przez wideodomofon.

Po godz. 8 policjanci ze Skierniewic po raz drugi próbowali dostać się do domu Zbigniewa Ziobry, jednak pomimo kilkukrotnego dzwonienia, ponownie nikt nie odebrał domofonu. Doszło też do trzeciej próby, ponadto policja podjęła próbę wejścia do mieszkania Zbigniewa Ziobry w Warszawie.