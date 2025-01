Ludzie Ziobry nie wiedzą, czy jest w Polsce. Policja szuka byłego ministra

- Nie wiem, czy jest w Polsce . Wczoraj wieczorem, około 19, rozmawiałem z nim chwilę, gdy był w Brukseli. Z tej rozmowy wynikało, że pan minister przemieści się do kraju. Zakładał, że tak będzie. Ale nie mam pewności stuprocentowej , nie dzwoniłem później do niego. Poczekajmy na rozwój sytuacji - przyznaje w rozmowie z Wirtualną Polską poseł PiS i p.o. wiceprezesa PiS Michał Wójcik.

W czwartek Sąd Okręgowy w Warszawie do postanowienia dołączył uzasadnienie. Wynika z niego, że sąd nie ma wątpliwości co do istnienia sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Wprost wskazano, że sąd nie podziela najważniejszego z zarzutów, że brak jest podmiotu uprawnionego do wystąpienia o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Ziobry.