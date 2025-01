"Partia medialna". Reakcje z PiS na starcie Republiki z TVN

Zwraca uwagę, że Republika - bez powołania się na źródło - pokazuje na swojej antenie krótki materiał reportera wPolsce24, który nagrał jednego z posłów KO, wzywającego policjanta do salutowania.

To tylko jeden z bardzo wielu przytyków ze strony kierownictwa wPolsce24 w kierunku wrogiej Republiki. Dlaczego wrogiej? Bo obie telewizje - mimo iż gorliwie wspierające PiS i zależne od lat finansowo od tej formacji - rywalizują ze sobą o wpływy, pieniądze i widzów.

Ostatnio m.in. za sprawą konfliktu z twórcą WOŚP Jerzym Owsiakiem (co może skutkować utratą wpływów reklamowych) i materiałem magazynu "Czarno na Białym" TVN24, który ujawnił, że z publicznych pieniędzy (spółek skarbu państwa, rządowych agencji czy ministerstw) za czasów rządów PiS na Republikę przeznaczano 150 mln złotych .

W Republice mówią: to zemsta TVN za to, że "dom wolnego słowa" rośnie (zdarza się, że wręcz prześciga stację z Wiertniczej pod względem oglądalności).

Dziś Republika - biorąc pod uwagę jej marginalną oglądalność przed zmianą władzy - rozwija się prężnie. Zmieniła siedzibę i przeniosła się do prestiżowego biurowca w centrum Warszawy. Kupuje nowoczesny sprzęt (finansowany m.in. przez widzów, którzy w ciągu roku mogli wpłacić na stację nawet 10 mln zł), rozbudowuje studia, ściągnęła największe "gwiazdy" z czasów telewizji Jacka Kurskiego.

- Politycy PiS, którzy tam byli, w USA, i obserwowali to na miejscu, byli pełni podziwu . Nawet Amerykanie wiwatowali na cześć Tomka Sakiewicza czy Michała Rachonia. Coś nieprawdopodobnego - mówi jeden z posłów PiS.

Politycy tej partii bardzo chcą występować w Republice. Regularnie. Jeśli bywasz w stacji, jesteś ważny. Budujesz rozpoznawalność i zyskujesz wyborców. Rachunek jest prosty. Tak opisywali nam to politycy PiS.

Dlatego nikt nie wychyli się z nawet drobną krytyką pod adresem Tomasza Sakiewicza, który - za rządów PiS - zdołał zbudować swoje medialne imperium. Reportaż TVN24 pokazał to dobitnie.

Tym bardziej że szef Republiki wprost uderzał w PiS jesienią ubiegłego roku twierdząc, że PiS nie zrobił nic, by rozwijać prawicowe media, w tym Republikę.

To bardzo nie spodobało się w centrali PiS, o czym również pisaliśmy w WP .

Wytykał, że "po prawej stronie są różni ludzie, którzy sądzą, że tylko ze względu na to, że są piękni, będą ich ludzie popierać".

Niektórzy w PiS mówili nam po tym, że "Sakiewicz zachowuje się bezczelnie", a nawet "obraził się" po tym, gdy PiS wezwało swoich zwolenników do wpłacania w pierwszej kolejności na partię (której obcięto dotację), a nie na Republikę (o kulisach pisaliśmy w WP). - Tomek nie miał też większego wpływu na wybór naszego kandydata na prezydenta, co chyba też go ubodło - wspomina rozmówca z PiS.