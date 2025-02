Czwarty przypadek. Szczątki rakiety Muska spadły na Polskę

W miejscowości Sędziny w powiecie szamotulskim w Wielkopolsce znaleziono kolejny niezidentyfikowany obiekt, który najprawdopodobniej jest fragmentem rakiety Falcon 9. Informację tę potwierdził oficer prasowy wielkopolskiej PSP mł. asp. Martin Halasz w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Zgłoszenie o znalezisku wpłynęło do służb kilka minut przed godz. 11.

To już czwarty przypadek znalezienia fragmentów rakiety w Wielkopolsce. Wcześniej podobne obiekty odkryto w Komornikach, Wirach oraz Śliwnie. Wszystkie te znaleziska są związane z niekontrolowanym wejściem w atmosferę członu rakiety Falcon 9 firmy SpaceX, co potwierdziła Polska Agencja Kosmiczna (POLSA).

Polska Agencja Kosmiczna została poinformowana o wszystkich przypadkach. Człon rakiety, który wszedł w atmosferę, pochodził z misji SpaceX Starlink Group 11-4, która wystartowała 1 lutego z Kalifornii. Człon ten ważył ok. 4 ton.

Nie tylko w Wielkopolsce dochodzi do takich incydentów. W czwartek policja otrzymała zgłoszenie od mieszkanki gminy Czersk w woj. pomorskim o spadku niezidentyfikowanego obiektu na jej posesję. Rzeczniczka POLSA Agnieszka Gapys poinformowała, że agencja jest w kontakcie z lokalną policją, a odnalezienie obiektu może potrwać, gdyż wpadł on do zbiornika wodnego.