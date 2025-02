Koniec USA w ONZ? "Platforma dla tyranów"

Senator Mike Lee z Utah przedstawił w czwartek projekt ustawy o nazwie "Disengaging Entirely From the United Nations Debacle Act of 2025". Ustawa ta ma na celu zakończenie członkostwa USA w ONZ oraz w jej afiliowanych organizacjach, a także wstrzymanie finansowania tych grup. Współautorką projektu w Senacie jest senator Marsha Blackburn z Tennessee.