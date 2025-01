Ujawniliśmy działania szefostwa PGE. Lawina komentarzy w sieci

"Cierpisz z powodu cen prądu? Ale nie przeszkadza to prezesowi spółki energetycznej PGE, który musi korzystać z samochodu za 750 tysięcy. Członkowie zarządu nie mogą skromniej - korzystają z aut wartych 400 tysięcy. Do tego miliony na remonty gabinetów, żeby były odpowiednio ekskluzywne. Najlepsze jest to, że w PGE na takie bizantyńskie standardy nie pozwalała polityka wewnętrzna… Więc ją zmieniono" - skomentował Piotr Muller, odnosząc się do informacji WP, ujawnionych w tekście.