Rosjanie przeprowadzają się masowo w to miejsce. Wiadomo, dlaczego

Rosyjscy przedsiębiorcy, inżynierowie, lekarze i nauczyciele coraz częściej decydują się na przeprowadzkę do Chin . Jak podają naukowcy z Federalnego Centrum Badań Socjologicznych Rosyjskiej Akademii Nauk, migracja ta związana jest z wyższymi zarobkami i lepszymi perspektywami ekonomicznymi - czytamy w Onecie.

Według socjologów do Chin wyjeżdżają głównie mieszkańcy Moskwy i Petersburga, ale także Syberii i Dalekiego Wschodu. Statystyki wskazują, że każdego roku do Chin przenosi się około 11 tys. Rosjan. W 2020 r. w Chinach mieszkało na stałe ponad 16 tys. Rosjan, a obecnie liczba ta może wynosić od 40 tys. do 50 tys. osób.