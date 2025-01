Paweł Kapusta: Nowa flota i stare nawyki, czyli gdzie możecie sobie wsadzić wasze SLAPPy [OPINIA]

W świecie dziennikarskim tego typu działania mają swoją nazwę: SLAPP - Strategic Lawsuit Against Public Participation (z jęz. angielskiego - strategiczny pozew przeciwko udziałowi społecznemu). Są to procesy bądź groźby procesowe mające na celu stłumienie krytyki i zastraszenie dziennikarzy.

Jeśli na czele spółki staje menedżer, który już na samym początku swojej kadencji podejmuje decyzje, które - mówiąc oględnie - trudno uznać za priorytetowe, a następnie zastrasza redakcję chcącą o tym napisać, to coś tu chyba nie gra. Remont gabinetu za setki tysięcy złotych, bo było zbyt mało elegancko, wynajem luksusowych aut, bo bmw były za słabe - czy to naprawdę są działania, które budują zaufanie do zarządu spółki zarządzającej strategiczną infrastrukturą energetyczną Polski? W dodatku - i to jest kluczowe - wszystko odbywa się z obejściem istniejących procedur wewnętrznych, które po prostu zmieniono, gdy okazały się niewygodne.