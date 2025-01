Orban traci poparcie? Jest nowy sondaż z Węgier

Na Węgrzech obserwuje się wzrost poparcia dla opozycyjnej partii Tisza Petera Magyara. Według najnowszego sondażu instytutu Publicus, ugrupowanie to zdobyłoby 42 proc. głosów wśród zdecydowanych wyborców. W skali całego społeczeństwa poparcie wynosi 28 proc. Polska Agencja Prasowa podkreśla, że mimo rosnącego poparcia, większość ankietowanych nie wierzy w zwycięstwo opozycji w wyborach parlamentarnych w 2026 r.

Instytut Publicus przeprowadził badanie na poszerzonej grupie 3060 respondentów, co zmniejszyło margines błędu do 1,8 proc. Zazwyczaj sondaże obejmują około tysiąca osób, co czyni ten wynik bardziej precyzyjnym.