Lawina krytyki po słowach Błaszczaka. "Kompromitacja"

"Jeżeli rząd naprawdę nie wiedział o tym, że na polską ziemię spadła rosyjska rakieta, to jest to kompromitacja armii, kompromitacja rządu i kompromitacja nadzoru nad armią. To znaczy, że mamy bardzo poważny problem. Systemowy. I tego problemu nie załatwi dymisja jednego generała" - napisał na Twitterze poseł Lewicy Adrian Zandberg.