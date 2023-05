Tusk się nie hamuje: Błaszczak to wzorcowy przykład tchórza

Następnie Tusk zwrócił się do ministra obrony narodowej. - Panie Błaszczak, pan może uciekać od dziennikarzy, czy robić cyrk z oświadczeniem, w którym nie ma żadnej konkretnej informacji, ale te pytania wiszą w powietrzu. Waszym obowiązkiem wobec wszystkich Polek i Polaków jest powiedzenie prawdy, co stało się w grudniu i co działo się przez kolejne miesiące w sytuacji tak oczywistego zagrożenia - mówił.