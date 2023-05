Tusk zabrał głos ws. 800 plus. Padły mocne słowa

Lider PO kontynuuje objazd po kraju. W czwartek odwiedził Słupsk. Już na początku spotkania z wyborcami Tusk nawiązał do propozycji PiS dotyczącej waloryzacji programu 500 plus. - Kiedy pojawił się pomysł 800 plus, od razu zrozumiałem, że ten trik wyborczy Kaczyńskiego trzeba sprawdzić - oświadczył lider PO. Zapowiedział też wniosek o wotum nieufności dla szefa MON Mariusza Błaszczaka.