"Dotąd Błaszczak miał czystą kartę". Ostra rozgrywka na szczycie rządu

Polityk uważa, że to, co się stało, powinno wywołać "trzęsienie ziemi" na szczytach władzy. Nasz rozmówca podkreśla, że to "skandal i pokaz całkowitej bezradności państwa". - Władze PiS tak się nadymają w stosunku do Rosji, a jak przychodzi co do czego, to nie prezentują nic oprócz lęku. Kreują się na twardych, skutecznych i wstających z kolan, a okazuje się, że boją się reakcji Rosji - mówi.