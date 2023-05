Tyle zarabiają ministrowie rządu Mateusza Morawieckiego. Dostają więcej niż premier

Przypomnijmy, że stanowisko szefa resortu finansów zostało obsadzone, po niemal trzech miesiącach wakatu, gdy Tadeusz Kościński odszedł w związku z błędami we wdrażaniu Polskiego Ładu. Jej wynagrodzenie za 2022 rok w resorcie to dokładnie 375 028,83 zł. Miesięcznie daje to ponad 31 tys. zł. To najwyższe zarobki ze wszystkich ministrów w rządzie Mateusza Morawieckiego.