Mniejsze oszczędności, obligacje w portfelu. Premier ujawnił swój majątek

Ponadto Morawiecki wykazał, że ma prawo do odroczonych premii ujętych w raportach rocznych Banku Zachodniego WBK, które - jak podał - podlegają wyliczeniu ze strony wspomnianej instytucji. Biorąc pod uwagę oświadczenie za 2020 rok - stracił on uprawnienia do 3857 akcji Santandera o wartości 350 tys. zł.