Kaczyński i Morawiecki w drodze do Kijowa. "O trasie wie NATO, ONZ i Rosjanie"

Jak nieoficjalnie dowiedziała się Wirtualna Polska, o podróży premiera Mateusza Morawieckiego oraz wicepremiera i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do Kijowa za pośrednictwem organizacji międzynarodowych, w tym ONZ, zostały poinformowane również rosyjskie władze. - Ujawniliśmy opinii publicznej informację o podróży, w momencie, kiedy pociąg już przekroczył granicę. Z naszego punktu widzenia to bezpieczniejsze, niż gdyby kurs miał być realizowany na własną rękę. Poza tym pozostaje jeszcze kwestia powrotu pociągu z Kijowa do Warszawy - mówi nam osoba z otoczenia Kancelarii Premiera.