Donald Tusk wezwał do "deputinizacji" Europy. Wskazał "pożytecznych idiotów" Kremla

Przyznał zarazem, że ostatnie wydarzenia w Ukrainie pokazują, że tego typu czarny scenariusz jest możliwy. Dlatego - jak podkreślił - Zachód, w tym Unia Europejska, musi być zjednoczony jak nigdy, po to, by przeciwstawić się Władimirowi Putinowi i wojnie, którą rozpętał. - Ta wojna to nie jakiś lokalny konflikt na peryferiach świata. To jest konfrontacja globalna - stwierdził.