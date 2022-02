Marine Le Pen chce wyprowadzić Francję z NATO

Idą łeb w łeb z Zemmourem

To ważny korespondencyjny pojedynek z Erikiem Zemmourem, publicystą (jego ostatnia książka jest w czołówce wśród najlepiej sprzedających się bestsellerów we Francji), który też będzie walczył o II turę w wyborach prezydenckich. Najnowszy sondaż opublikowany w sobotę wskazuje, że obydwoje idą łeb w łeb, mając po 14 proc. poparcia. Walka jest więc coraz ostrzejsza, tym bardziej, że Emmanuel Macron, choć jeszcze nie zadeklarował oficjalnie, że wystartuje, prowadzi z dużą przewagą, a przed Le Pen i Zemmourem jest jeszcze Valerie Pecresse Kandydatka prawicy ma na razie 16,5 proc. poparcia, ale nie może się wyraźnie odbić i bardziej zbliżyć do wyniku urzędującego prezydenta.