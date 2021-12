Le Pen o karach TSUE: Francja zapłaci za Polskę!

- Nie możemy się pogodzić z tym, że bez zgody narodów czy wręcz wbrew nim próbuje się szantażem i groźbami narzucić politykę przeciwną ich interesom. Odbiera się im zdolność do ochrony własnych granic, zachowania tożsamości, własnych wartości, kodów kulturowych, obyczajów. To jest przewodnia idea, która łączy nasze ugrupowania - stwierdziła w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Marine Le Pen, liderka Zjednoczenia Narodowego, pytana, co łączy PiS i jej ugrupowanie.