Europejska prawica rozmawia w Warszawie. "Le Pen zbliżyła się do naszych wartości"

Na razie nie będzie nowej frakcji

Politycy PiS po raz kolejny zaprzeczyli również informacjom, jakoby spotkanie miało się zakończyć porozumieniem o utworzeniu nowej frakcji w Parlamencie Europejskim. - To spotkanie ma służyć przede wszystkim zacieśnieniu współpracy na arenie europejskiej i postawieniu diagnozy dla Unii Europejskiej - powiedział Tomasz Poręba. - Co do nowej grupy, to zobaczymy w przyszłości. Na tę chwilę nie ma tematu - dodał.