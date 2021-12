Liderzy europejskiej prawicy spotykają się w Warszawie

- Będzie to kontynuacja tego, co zostało zapoczątkowane w lipcu, gdy została przyjęta deklaracja liderów partii prawicowych i konserwatywnych. Liczymy w sobotę na dobrą dyskusję, na budowanie podstaw do szerszej współpracy partii konserwatywnych z całej Europy, zarówno w ramach dzisiejszego politycznego układu w Parlamencie Europejskim, jak i tego, który będzie w przyszłości - przekazał.