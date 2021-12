PiS szykuje się do budowy nowej siły w Europie? "Duże ryzyko Kaczyńskiego"

Nowej frakcji (na razie) nie będzie

Według informacji WP w ten weekend nie dojdzie jednak do formalnego ogłoszenia nowego tworu politycznego. - Przecieki o tym, że w sobotę powstanie nowa frakcja w europarlamencie, są nieporozumieniem, to nie jest cel tego spotkania. To raczej wrzutka medialna - mówi Radosław Fogiel, jeden z organizatorów szczytu w Warszawie. - Będziemy rozmawiać o tym, jak współpracować, co możemy robić wspólnie. Oczywiście są też tematy, które nas różnią, nikt tego nie ukrywa, dotyczące często kwestii wewnętrznych. Będziemy debatować o scenariuszach rozwoju Unii Europejskiej i reformach instytucjonalnych. Być może w przyszłości te rozmowy będą mogły przyjąć bardziej konkretne kształty - dodaje wicerzecznik PiS.