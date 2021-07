Oświadczenie Kaczyńskiego. Prezes PiS ma ogłosić “ważną deklarację ideową”. Znamy szczegóły

"To wszystko ma na celu stworzenie (…) większego forum współpracy dla podobnie myślących w wielu sprawach, zwłaszcza dotyczących całej Europy. Bo oczywiście możemy się różnić w tych krajowych, to jest naturalne. Podobnie myślącego frontu, ugrupowania, związku, partii, jakkolwiek by to nazwać” – tak wicerzecznik PiS Radosław Fogiel mówił w radiowej "Trójce" 2 czerwca o projekcie nowej formacji.