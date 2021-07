Magdalena Merta: Po Smoleńsku w sprawie bezpieczeństwa nie zrobiono nic. Czekamy na kolejną tragedię [WYWIAD]

Do tej pory o tym nie słyszałam, ale może teraz, po zapoznaniu się z tekstem, zacznę myśleć, na ile jako państwo jesteśmy przygotowani do funkcjonowania bez katastrof i incydentów lotniczych. W 1992 roku Bill Clinton startował do wyborów z hasłem "Gospodarka, głupcze!". My dzisiaj musimy mieć z tyłu głowy inne hasło: "Wojna, głupcze!". W sytuacji, w której Władimir Putin gromadzi wojska na granicy z Polską, tym bardziej powinniśmy być wyczuleni na wszelkie niebezpieczeństwa i możliwości zdestabilizowania sytuacji politycznej w kraju. Tymczasem działamy tak, jakbyśmy chcieli to ryzyko maksymalizować. Nie umiem tego zrozumieć. To, co wydarzyło się w Lublinie, nigdy nie powinno mieć miejsca.