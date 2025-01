Odnaleziono drugą czarną skrzynkę po katastrofie lotniczej w USA

Katastrofa miała miejsce tuż przed pasem startowym, gdy samolot linii American Airlines wracał z Wichita. Obie maszyny wpadły do rzeki Potomak. Śledztwo w sprawie przyczyn wypadku trwa.

W środę wieczorem samolot linii lotniczych American Airlines z 64 osobami na pokładzie zderzył się z wojskowym śmigłowcem przy podejściu do lądowania na waszyngtońskim lotnisku im. Ronalda Reagana i spadł do rzeki Potomak. Black Hawk należał do armii USA. Na pokładzie miały się znajdować trzy osoby.