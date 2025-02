Cena masła na Wielkanoc. "Produkt mocno drożeje"

Pomimo prób stabilizacji rynku przez rząd, ceny masła wciąż rosną. Według danych zebranych przez UCE Research, Hiper-Com Poland i Grupę Blix, w styczniu kostka masła kosztowała średnio 7,6 zł, co stanowi wzrost o 30 proc . w porównaniu do roku poprzedniego.

Dane zebrane z 540 sklepów pokazują, że liczba promocji na masło spadła o 11,6 proc. - Co do prognoz cen masła, to przyszedł czas na wyznaczenie nowego progu psychologicznego. - 12 zł w cenie regularnej i nie mniej niż 8,99 zł w promocji. Myślę, że ten poziom osiągniemy do Wielkanocy - mówi dziennikowi Piotr Biela.