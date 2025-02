Gigantyczna zmiana. Jest prognoza na 10 dni

Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na POGODA.WP.PL.

W poniedziałek pochmurno i w wielu miejscach słabe opady deszczu. Na północy nad ranem możliwy opad marznący powodujący śliskość nawierzchni. Na termometrach od 1 stopnia Celsjusza do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany i porywisty, z kierunków południowych.

We wtorek i środę w całym kraju pochmurno i opady deszczu, na ogół słabe. Temperatura minimalna od -2 st. C i 0 st. C na wschodzie do 3-5 st. C na zachodzie. Temperatura maksymalna od 2 st. C na wschodzie do ok. 10 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, skręci na zachodni. Nad morzem we środę porywy wiatru do 60 km/h.

W czwartek nadal pochmurno. Pojawią się opady deszczu ze śniegiem i deszczu. W nocy od -5 st. C na południu, -1 st. C w centrum, do 3 st. C nad morzem. Temperatura maksymalna od 3 st. C na południu do 7 st. C w centrum. Wiatr słaby, na zachodzie i nad morzem umiarkowany i porywisty, zachodni.

Powoli widać wiosnę w pogodzie

Jak pokazują modele meteorologiczne, w kolejnych dniach poczujemy już wiosenną aurę. Mróz nocami stopniowo będzie coraz mniejszy. Jedynie w przyszły weekend czeka nas lekkie ochłodzenie - w nocy temperatura spadnie do kilku kresek poniżej zera (średnio -3 st. C), w dzień wszędzie będzie na plusie.

W piątek i sobotę ok. 4 do 6 st. C na zachodzie. W niedzielę na termometrach już o jeden stopień więcej. W kolejnych dniach spodziewać możemy się wartości na poziomie 7-10 st. C, a na zachodzie nawet wyżej, do 13 st. C.

