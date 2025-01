Gdzie trafiło polskie masło z rezerw? Trop prowadzi do sąsiada

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia premier Donald Tusk zdecydował o uruchomieniu rezerw masła, aby przeciwdziałać wzrostowi jego cen. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ogłosiła przetarg na sprzedaż 1000 ton tego produktu . Jak podaje "Fakt", część masła mogła trafić do Czech.

Ta druga firma Milkpol Polska to czeska spółka, która dostarcza produkt do czeskich i słowackich sieci handlowych. Firma twierdzi, że odpowiada za 90 proc. importu polskiego masła do Czech. Redakcja zapytała, czy masło trafiło na czeski rynek, ale nie uzyskała jednoznacznej odpowiedzi.