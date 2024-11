Masło za ponad 10 zł? Klienci komentują, my sprawdzamy

Wzrost cen masła wywołuje duży niepokój, ludzie komentują go w mediach społecznościowych. "Jestem w szoku. A tu masło ma być jeszcze droższe" - napisała klientka Biedronki, która wrzuciła zdjęcie z ceną masła Polskiego.

W Lidlu z kolei najtańsze masło kosztuje 7,69 zł, a to marki własnej (Pilos) podobnie jak u konkurencji - 8,49 zł.

"Uśmiechajcie się, zwłaszcza ci, co głosowali na PO. Będzie jeszcze 'śmieszniej', gdy wygra Trzaskowski lub Sikorski" - komentuje w mediach społecznościowych pani Lidia. "Ale najważniejsze, że PiS nie rządzi. Brawo wyborcy" - to z kolei głos innego użytkownika Facebooka pana Sławka.

- Wina Tuska? A co zrobili tamci przez osiem lat? Przypomnijmy sobie, ile kosztowało masło za PiS. Ale problem jest większy, bo mleko jest tanie. Ile z tego dostają rolnicy? Grosze. Wszystkie rządy pozwoliły, by okradać polskiego rolnika i Polaków, żeby tylko fabryki i pośrednicy się dorobili. Jak się pozwoliło przez tyle lat, to teraz ciężko będzie - denerwuje się natomiast pani Elżbieta, którą spotykamy w pobliżu dyskontu na warszawskiej Pradze-Południe.