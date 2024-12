Wcale nie masło. Jest nowy raport o cenach

Chociaż masło jest produktem, którego ceny często przyciągają uwagę, to w listopadzie jego wzrost wyniósł 10,4 proc. rok do roku. Dr Justyna Rybacka z Uniwersytetu WSB Merito wskazuje na wysokie koszty produkcji masła, związane z suszą i powodziami, które zniszczyły pastwiska. - Na Europejskiej Giełdzie Energii EEX, we wrześniu br. cena tony masła przełamała już barierę ok. 8,1 tys. euro - ostrzegła.