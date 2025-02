Brytyjski "Financial Times" poinformował, że Putin polecił swojemu rządowi przygotowanie się do powrotu zachodnich firm na rosyjski rynek. Według Kijowskiej Szkoły Ekonomicznej, od czasu napaści Rosji na Ukrainę w 2022 r., 472 zagraniczne firmy opuściły Rosję, a 1360 ograniczyło swoją obecność.

Dmitrijew zaznaczył, że proces powrotu amerykańskich firm nie będzie łatwy, ponieważ wiele nisz na rynku rosyjskim jest już zajętych. Mimo to, oczekuje on, że amerykańskie firmy wznowią swoją działalność w Rosji, co może przyczynić się do ożywienia gospodarczego kraju.