Winiarski porównuje sytuację na Ukrainie do konfliktu w Afganistanie, gdzie walczono z siłami partyzanckimi. W Afganistanie nie było linii frontu, a ataki mogły nadejść z każdej strony. Obecnie na Ukrainie codziennie zgłaszane są setki rannych, co czyni ten konflikt nieporównywalnym z innymi.

W Afganistanie transport rannych do szpitala zajmował 2-4 godziny, podczas gdy na Ukrainie czas ten wydłuża się do 10 godzin. Rosyjska artyleria uniemożliwia szybki transport lotniczy, co zmusza do korzystania z pojazdów kołowych, narażonych na miny i ostrzał.