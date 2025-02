Adam Eberhardt o wojnie w Ukrainie: Konflikt nie zakończy się w tym roku

Nawet determinacja Donalda Trumpa do zakończenia wojny nie spowoduje, że Kijów i Moskwa zdołają się porozumieć. To, co teraz obserwujemy, to próba zrzucenia odpowiedzialności na fiasko rozmów w sprawie negocjacji.

Rosjanie będą zrzucać winę na Ukrainę, a Ukraina na Rosję. Kluczowe pytanie, na kogo odpowiedzialność będzie zrzucał Donald Trump. Są już pierwsze sygnały, że winnym będzie Wołodymyr Zełenski i Ukraina. I jest na to nawet jasne wytłumaczenie - gdyby wskazywał na Rosję, przyznałby się, że nie potrafi wymusić na Władimirze Putinie pokoju. A tak, przez swoje słowa i czyny pokazuje, że to Ukraińcy są odpowiedzialni za losy negocjacji.

A Europa będzie się w stanie porozumieć, by finansowo i produkcyjnie wesprzeć Ukrainę? Na tyle, by bez pomocy z USA poradziła sobie na froncie?

Myślę, że to wsparcie będzie poddane presji amerykańskiej, jeśli chodzi o realizację zamówień zbrojeniowych w USA. To jest jeden z wariantów i jeden ze scenariuszy. Nie przesądzam, czy tak faktycznie będzie. W takim scenariuszu pojawi się też spór o zniesienie sankcji na Rosję. Rozmowy w Arabii Saudyjskiej między przedstawicielami Trumpa i Putina nie były tak naprawdę o zakończeniu wojny, tylko o normalizacji amerykańsko-rosyjskich relacji.

Jeśli jednak dojdzie do tzw. rozmów pokojowych i negocjacji, to Ukraina będzie musiała oddać część terytoriów?

Straty terytorialne Ukrainy mogą mieć rozmaite oblicza. Ukraińcy mogą je przyjąć milczącą akceptacją albo też formalną cesją terytorialną na rzecz Rosji. Mogą ograniczyć się do linii frontu, a mogą na przykład oznaczać konieczność przekazania Rosji Chersonia i Zaporoża. To ostatnie byłoby upokorzeniem i źródłem destabilizacji.

Oczywiście nie można tego wykluczyć, ale po tym warunku, którego domagają się Rosjanie, by uzależnić rozmowy pokojowe od przeprowadzenia wyborów w Ukrainie, nie ma na to obecnie szans. To pułapka zastawiona przez Putina. To jego intencja wprowadzenia Ukrainy na ścieżkę wasalizacyjną. Gdyby zdarzyło się tak, że wybory by się odbyły, to Rosja uzyskałaby instrument oddziaływania na politykę wewnętrzną Kijowa.