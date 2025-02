Ksiądz z Sosnowca przed sądem. Tajemnicza fiolka

Do tragicznych wydarzeń doszło w marcu ubiegłego roku na terenie parafii w Sosnowcu. Ksiądz Krystian miał przekazać 21-latkowi środki psychoaktywne, które doprowadziły do jego śmierci. Duchowny sam wezwał służby, ale przed ich przybyciem ukrył buteleczkę z nieznaną substancją.

- To rozpuszczalnik do farb. Nie jest to środek znajdujący się na liście substancji niedozwolonych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, ale, jak wynika z opinii biegłych, jest substancją silnie oddziałującą psychoaktywnie na organizm ludzki. Silnie uzależnia, może doprowadzić do zgonu - tłumaczył prokurator Zbigniew Pawlik z sosnowskiej prokuratury. Duchowny nie usłyszał więc nowych zarzutów.