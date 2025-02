Pierwsze takie sankcje na Rosję. Jest decyzja

Materiał aktualizowany

- Przez trzy lata Rosja nieustannie bombarduje Ukrainę, próbując ukraść ziemię, która do niej nie należy. Ten nowy pakiet sankcji nie tylko uderza w rosyjską flotę cieni, ale także w tych, którzy wspierają działalność niebezpiecznych tankowców, kontrolery do gier wykorzystywane do sterowania dronami, banki pomagające omijać nasze sankcje oraz media propagandowe szerzące kłamstwa. Nie ma wątpliwości, kto jest agresorem i kto powinien zapłacić oraz ponieść odpowiedzialność za tę wojnę - powiedziała Kaja Kallas, Wysoka Przedstawicielka ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

- Każdy pakiet sankcji odbiera Kremlowi fundusze na prowadzenie wojny. Ponieważ trwają rozmowy na temat zakończenia rosyjskiej agresji, musimy wzmocnić Ukrainę w jak największym stopniu. Sankcje dają przewagę - dodała.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Działania Trumpa ws. Ukrainy. "Oczekiwaliśmy zupełnie czegoś innego"

Jak czytamy w oświadczeniu, Rada uzgodniła znaczący zestaw 83 nowych wpisów, obejmujących 48 osób i 35 podmiotów odpowiedzialnych za działania podważające lub zagrażające integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

Ponadto Rada wprowadziła dwa nowe kryteria, które pozwolą UE nakładać sankcje na osoby i podmioty będące właścicielami lub operatorami statków należących do rosyjskiej floty cieni oraz na tych, którzy wspierają lub czerpią korzyści z rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego.

Na listę statków objętych zakazem dostępu do portów oraz świadczenia szerokiego zakresu usług związanych z transportem morskim dodano kolejne jednostki. Środek ten dotyczy tankowców spoza UE, które należą do rosyjskiej floty cieni omijającej mechanizm pułapu cenowego na ropę, wspierają sektor energetyczny Rosji lub transportują sprzęt wojskowy dla Rosji bądź skradzione ukraińskie zboże. Dziś objęto sankcjami 74 statki z państw trzecich, co zwiększa łączną liczbę objętych statków do 153.

Po raz pierwszy UE nakłada zakaz transakcji na instytucje kredytowe i finansowe spoza Rosji, które korzystają z rosyjskiego systemu przesyłania komunikatów finansowych (SPFS), opracowanego przez Bank Centralny Rosji w celu neutralizacji sankcji.

Dodatkowo Rada rozszerzyła zakaz świadczenia usług w zakresie komunikacji finansowej na 13 regionalnych banków uznanych za istotne dla rosyjskiego systemu finansowego i bankowego.

Rada postanowiła zawiesić unijne licencje nadawcze dla ośmiu rosyjskich mediów, które są pod stałą kontrolą rosyjskiego rządu. Zakazano im emitowania treści na terenie UE. Na liście znalazły się: EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation oraz Krasnaya Zvezda / Tvzvezda.

"Te media odegrały kluczową rolę w promowaniu i wspieraniu rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie oraz destabilizacji jej sąsiadów, UE i państw członkowskich" - dodano.

UE zakazuje wszelkich transakcji z określonymi portami, śluzami i lotniskami w Rosji wykorzystywanymi do transferu dronów, pocisków oraz technologii wojskowych, a także do obchodzenia pułapu cenowego na ropę i innych restrykcji przez statki stosujące nieregularne i ryzykowne praktyki żeglugowe. Obejmuje to dostęp do ich infrastruktury oraz świadczenie usług dla statków i samolotów.

Aby zwiększyć skuteczność sankcji UE w sektorze lotniczym, Rada rozszerzyła zakaz lotów na rosyjskie linie lotnicze wykonujące loty krajowe w Rosji lub eksportujące samoloty, części lotnicze oraz technologie do rosyjskich przewoźników i ich podmiotów zależnych.

UE zaostrza również zakaz transportu drogowego na swoim terytorium przez operatorów z co najmniej 25 proc. rosyjskim udziałem. Nowe przepisy zabraniają zmian struktury kapitałowej firm transportowych, które mogłyby zwiększyć rosyjski udział powyżej 25 proc.

Nowe sankcje obejmują dalsze ograniczenia eksportu towarów i technologii, zwłaszcza oprogramowania do poszukiwań i wydobycia ropy i gazu. Rozszerzono także zakaz dostarczania towarów i usług dla ukończenia rosyjskich projektów naftowych, takich jak projekt Wostok, podobnie jak wcześniej w przypadku projektów LNG.