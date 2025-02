Te warzywa mogą być niebezpieczne. Klienci popełniają ogromny błąd

Sałaty pakowane w folię mogą być skażone. Szczelnie zamknięte worki foliowe tworzą wilgotne i beztlenowe środowisko, sprzyjające rozwojowi bakterii. Dr Cubała-Kucharska podkreśla w swoim poście na Instagramie, że wiele osób nie myje takich sałat, wierząc, że są gotowe do spożycia. To błąd, który może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.