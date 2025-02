Witaminowa bomba. Ten owoc poprawia zdrowie

Minikiwi to owoc o wyjątkowym smaku, który można spożywać na wiele sposobów. Jego słodycz i lekka kwasowość sprawiają, że doskonale nadaje się do sałatek owocowych, koktajli, jogurtów, a nawet jako dodatek do deserów i wytrawnych dań. Enzymy zawarte w minikiwi mogą również zmiękczać mięso, co czyni go idealnym składnikiem marynat.