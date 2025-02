"Katastrofalna oferta" Trumpa dla Zełenskiego

Świat z niepokojem obserwuje kolejne wypowiedzi Donalda Trumpa ws. Ukrainy. "Ukraińscy urzędnicy są uwikłani w rozmowy z Ameryką, których balansowanie na granicy ryzyka jest oszałamiające nawet według standardów Donalda Trumpa" - komentuje "The Economist".

"Jedno pytanie brzmi, jak bardzo Ukraina zostanie ściśnięta, jeśli dojdzie do porozumienia" - czytamy. Nieoficjalnie mówi się, że to "nie są negocjacje, ale wymuszenie" - ocenia "The Economist".