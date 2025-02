Nowa inicjatywa Jakiego. Ulicami Warszawy ma przejść "wielki marsz"

Jak słyszymy, wydarzenia nie należy łączyć bezpośrednio z działaniami sztabu wyborczego Karola Nawrockiego. Trudno jednak będzie "oderwać" go od kampanii.

Marsz przed wyborami

We wtorek 25 lutego o godz. 14.00 ma odbyć się konferencja, na której powołany zostanie Komitet Społeczny 1000-lecia Królestwa Polskiego i 500-lecia Hołdu Pruskiego. "Mamy wyjątkowy rok dla naszej Ojczyzny. Nie zmarnujmy tego" - poinformował w mediach społecznościowych Patryk Jaki.

To jednak tylko skrawek informacji. O tym, co stoi za inicjatywą, nieoficjalnie dowiedziała się Wirtualna Polska.

Otóż Patryk Jaki chce zorganizować 12 kwietnia w Warszawie wielki marsz. Wspomóc go ma m.in. prof. Nowak. To właśnie on - w listopadzie 2024 roku - stanął na czele obywatelskiego komitetu, który zgłosił kandydaturę Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich.