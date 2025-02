Nowy sondaż. Konfederacja wysoko, jedna partia z fatalnym wynikiem

W najnowszym sondażu CBOS to Koalicja Obywatelska zyskała największe poparcie wśród wyborców, osiągając 34 proc. głosów. To wzrost o 4 pkt proc. w porównaniu do początku miesiąca. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z 29 proc., co oznacza spadek o 1 pkt proc.

CBOS zwróciło uwagę, że dość wyraźna zmiana z wysunięciem się na prowadzenie KO następuje po prawie dwóch miesiącach równowagi w notowaniach dwóch najbardziej liczących się na naszej scenie politycznej ugrupowań.

Konfederacja umocniła swoją pozycję, zdobywając 17 proc. poparcia (o 4 pkt proc. więcej niż w poprzednim sondażu), co jest najlepszym wynikiem od wyborów parlamentarnych w 2023 r.

Lewica utrzymuje 6 proc. poparcia, a Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) spadła do 4 proc. (o 2 pkt proc. mniej niż dwa tygodnie wcześniej), co jest najgorszym wynikiem od września ubiegłego roku (próg dla koalicji w wyborach do Sejmu to 8 proc.).

Partia Razem pozostaje na poziomie 2 proc. poparcia, co oznacza, że ona również nie miałaby szans na wprowadzenie swoich przedstawicieli do Sejmu.

W porównaniu z sytuacją z pierwszej połowy lutego w największym stopniu obniżył się odsetek wyborców wahających się - obecnie 8 proc. respondentów chcących wziąć udział w wyborach nie wiedziałoby, na którą partię oddać swój głos (spadek o 5 pkt proc.).

Z sondażu CBOS wynika też, że 86 proc. uprawnionych do głosowania deklaruje chęć udziału w wyborach, co jest wzrostem o 6 pkt proc. w porównaniu do wcześniejszego badania. Jednocześnie 9 proc. dorosłych Polaków odrzuca możliwość udziału w wyborach, co jest spadkiem o 2 pkt proc.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 90,0 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 10,0 proc.) w okresie 17-20 lutego 2025 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1002).