Śmiertelny wypadek 13‑letniego narciarza w Krynicy. Prokuratura wszczyna śledztwo

Policja potwierdziła, że chłopiec miał na sobie kask, co jest obowiązkowe dla narciarzy poniżej 16. roku życia. Jednak nie ochronił go on przed poważnym urazem, do jakiego doszło po tym, jak chłopiec wpadł na siatkę osłaniającą armatkę śnieżną, a następnie w materac ochronny.