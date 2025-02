"Na ławce leży pijana kobieta". Potem na jaw wyszło coś jeszcze

Funkcjonariusze zostali zaalarmowani przez dyspozytora numeru alarmowego, który zgłosił, że na ławce leży pijana kobieta. Po przybyciu na miejsce policjanci odkryli, że 37-latka miała ponad 4 promile alkoholu w organizmie. Kobieta koniecznie chciała wrócić do domu, gdzie w jednym z pokoi dzielnicowy znalazł jej 6-miesięczną córkę . Na szczęście dziecku nic się nie stało.

Dziewczynka została przewieziona na szczegółowe badania lekarskie i przekazana do pogotowia opiekuńczego. Matka również trafiła do placówki medycznej, gdzie udzielono jej pomocy. Policja zapowiedziała, że materiały w tej sprawie zostaną przekazane do sądu rodzinnego i nieletnich.