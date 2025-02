Zostali odznaczeni za pomoc Ukrainie. Tak Duda im podziękował

Prezydent Duda podkreślił, że wręczenie nagród przypada w trzecią rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie. Zwrócił uwagę na bohaterstwo Ukraińców oraz obowiązki wolnego świata wobec Ukrainy walczącej z rosyjską agresją. - Jest to dla mnie zaszczyt, a zarazem duma, że mogę państwu wręczyć te odznaczenia - mówił prezydent. Dodał, że odznaczeni reprezentują interesy Polski w "najbardziej szlachetnym tego słowa znaczeniu".

Prezydent zaznaczył, że wsparcie dla Ukrainy objawia się poprzez pracę naukową, współpracę medyczną oraz pomoc na linii frontu. - To najróżniejszego rodzaju formy wsparcia, które realizujecie państwo bardzo często, nie tylko od początku tej pełnoskalowej agresji, ale które realizowaliście także i wcześniej - stwierdził Duda.

Prezydent przypomniał, że agresja Rosji nie rozpoczęła się trzy lata temu, lecz w 2014 roku, kiedy Rosja zaanektowała Krym. - To wtedy, tak naprawdę, rozpoczęło się drastyczne naruszenie prawa międzynarodowego, które trwa do dzisiaj - dodał prezydent.

Podziękował za pomoc niesioną Ukrainie "z potrzeby serca, wsparcia i z miłości do drugiego człowieka", podkreślając, że jest to w interesie Polski. - Nie mam żadnej wątpliwości, że w najgłębszym interesie Rzeczypospolitej jest to, aby trwała suwerenna i niepodległa Ukraina - powiedział.