Europa przyspiesza z Ukrainą. "Wykorzystamy cały potencjał"

- Musimy przyspieszyć dostarczanie broni i amunicji (na Ukrainę) i to będzie główny cel naszej pracy w nadchodzących tygodniach - oświadczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która w poniedziałek rano przybyła do Kijowa w związku z trzecią rocznicą rosyjskiej napaści na Ukrainę.

Podczas wizyty w Kijowie von der Leyen poinformowała o nowej płatności w wysokości 3,5 mld euro, która trafi do Ukrainy w marcu. To część większego programu wsparcia finansowego, który ma zapewnić Ukrainie do 50 mld euro pomocy w latach 2024-2027. Przewodnicząca KE zaznaczyła, że Europa zamierza wzmocnić Ukrainę w tym krytycznym momencie.