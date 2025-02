Kreml nie ustąpi. Ławrow z twardą deklaracją w Turcji

Moskwa jest gotowa, by prowadzić rozmowy "z Ukrainą, z Europą, (...) ale działania bojowe zakończymy tylko, gdy rezultaty negocjacji dadzą twarde, trwałe wyniki, satysfakcjonujące Rosję" - powiedział na konferencji prasowej Ławrow. Dodał, że Rosja nie zgodzi się na to, by wstrzymać walki na linii rozgraniczenia, a dopiero "potem myśleć, co robić".