Skandaliczny wydźwięk. Szef Pentagonu o odpowiedzialności za wojnę

- Mówienie: "jesteś dobry, jesteś zły; jesteś dyktatorem, nie jesteś dyktaktorem; najechałeś, nie najechałeś". To nie jest przydatne, do niczego to nie prowadzi - mówił.

To nie jedyny wysoki urzędnik Białego Domu, który nie jest w stanie jednoznacznie obarczyć Rosji odpowiedzialnością za atak. Specjalny wysłannik ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff stwierdził, że "wojna została sprowokowana" i "niekoniecznie przez Rosjan". - Wtedy toczyły się różne rozmowy na temat przystąpienia Ukrainy do NATO. Prezydent mówił o tym: to nie musiało się wydarzyć. Zasadniczo stało się to zagrożeniem dla Rosjan, więc musimy się z tym faktem zmierzyć - przekonywał.