Izrael grozi wznowieniem walk. "Plany operacyjne są gotowe"

- Izrael jest przygotowany, by w każdej chwili powrócić do intensywnych walk, plany operacyjne są gotowe - zaznaczył Netanjahu w Holonie, przemawiając do absolwentów kursu oficerskiego. Netanjahu podkreślił, że Izrael dąży do całkowitego zwycięstwa nad Hamasem. Premier obiecał również, że wszyscy izraelscy zakładnicy wrócą do domów.